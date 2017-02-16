İkinci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu start aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu ikincisi, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün yarışa start vermesi ile başladı...

Bisiklet Turu’nun 1. Etabı bugün koşulacak ve 182 kilometre uzunluğunda olacak, “İskele Karpaz Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Lefkoşa, Dörtyol, İskele, Boğaz, Büyükkonuk,Tatlısu, Dörtyol, Lefkoşa güzergahında devam edecek ve Girne Kapısı'nda son bulacak.

Saat 11:00'de başlayan yarış 1. Etabın tamamlanmasının ardından saat 15:30'da ödül töreni ile Girne Kapısı'nda son bulacak.

Yarış öncesi konuşan Başbakan Hüseyin Özgürgün, organizasyonda büyük katkıları olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleyerek, “hava bisiklet sürmek için çok güzel, bu organizasyon ülkemiz açısından da çok önemli. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.