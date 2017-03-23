Hüseyin Çiçek

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla Kavşağında meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araç hurda demir yığınına döndü. Kaza sonrası aracın durumunu görenler, kazada ağır bir yaralanma olmamasını mucize olarak yorumladı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla kavşağında meydana geldi.

Yönetimindeki GC 711 plakalı araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyreden sürücü Doğan Asal, Ulukışla kavşağındaki bordür taşına çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybedildikten sonra yaklaşık 30 metre kadar savrulan araç tarla içerisinde durabildi.

İkisi Ukrayna uyruklu 3 kişi yaralı

Kaza sonucunda araç sürücüsü Doğan Asal ile araçta yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu Orina Poltavest ve dayısı Aleksey Poltavest hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.