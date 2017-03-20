İklim, burun şeklini etkiliyor

Yapılan bir araştırmaya göre iklim farklılıkları sadece insanların ten renginde değişikliğe yol açmakla kalmayıp, burun şekli üzerinde de etkili oluyor.

Büyük, küçük, geniş, sivri, eğri, kambur gibi pek çok görünüme sahip olabilen burnun iklim nedeniyle değişime uğradığı belirlendi. Perşembe günü “Plos Genetics” adlı bilimsel dergide yayımlanarak kamuoyuna duyrulan araştırma ABD, İrlanda ve Belçikalı bilim insanlarınca yapıldı.

Araştırma sonucu, burun deliği büyüklüğünün nemli ve ılıman bölgeler ile kuru ve daha soğuk bölgelere göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

Buna göre nemli ve ılıman bölgelerde yaşayanların burun delikleri kuru ve serin bölgelerde yaşayanlarınkinden daha büyük oluyor.

ABD Pensilvanya Üniversitesi’nden Arslan Zaidi, araştırmada elde edilen bu sonucu, soğuk ve kuru havanın akciğerlere iyi gelmemesine bağlıyor.

“Herkes için en iyi olan tek tip bir burun şekli yok” diyen genetik bilimci “atalarımızın burunlarıyla bizimkiler farklı, yıllar boyunca burnumuz da çevreye uyum sağladı” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları araştırma için kökleri güney ve doğu Asya, Batı Afrika ve Kuzey Avrupa’ya dayanan toplam 476 deneğin burnunu üç boyutlu şeklini çıkararak analiz etti.

Kamuoyuna tanıtılan araştırma burnun şeklinin sadece iklimsel etkilere bağlı olamayacağını, bu duyu organının oldukça kompleks bir yapıya sahip olduğunun da altı çiziliyor.

Buna göre birçok faktör burnun yapısal değişiminde rol oynuyor. Bilim insanları araştırmalarında kültürel özellikler ve cinsel partnerin kim olduğunun da önemli olduğu örneğini veriyor.

Araştırma, geçmişten beri değişim gösteren hastalıklar ve insanların çevresel faktörlere uyum sağlama sürecinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması bakımından önemli olarak görülse de analizi eleştirenler de var.

Araştırma gurubunda yer almayan İngiliz bir bilim insanı Guardian’a verdiği demecinde burundaki yapısal değişikliklerin farklı sebepleri olabileceğini vurgulayarak, incelemeye konu olan iklim değişikiliği ve burun şekli arasında ilişkinin tamamen tesadüf olabileceğini savundu.