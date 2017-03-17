İklim değişikliği Madagaskar'da dengeleri alt üst etti

Madagaskar'ın kıyı kesimlerinde halk sağanak ile boğuşurken, ülkenin orta kesiminde ise kuraklık etkisini gösteriyor.

İklim değişikliğinin ciddi şekilde hissedildiği ülkelerden Madagaskar'da, Hint Okyanusu kıyısında kalan bölümde bir süredir kasırga ve sağanak ile mücadele ediliyor.

Ülkenin kıyı kesimindeki aşırı yağışların aksine iç kesimlerde hemen hemen hiç yağmur yağmaması halkı zor durumda bırakıyor.

Yılın ilk aylarında sağanakların beklendiği başkent Antananarivo'da, neredeyse hiç yağmur yağmazken yağış beklenmeyen ülkenin güneyinde ise ocaktan bu yana sağanaklar görülüyor.

"YAĞIŞLAR BU SENE ÇOK GECİKTİ"

Madagaskar Meteoroloji Genel Müdürü Samueline Rahariveloarimiza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağışlar bu sene çok gecikti. Kasım-aralık döneminde beklenen yağışlar şubatın sonunda görüldü. Bu manzara, iklimin değişikliğinin etkilerinin ne kadar çabuk görüldüğünü ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Ülkeye bu yıl daha az yağmur yağmasından korktuklarını ve bu durumun tarım sektörüne büyük zarar verebileceğini dile getiren Rahariveloarimiza, ormanların yok edilmesinin iklim değişikliğine yol açtığını vurguladı.

Geçen hafta, ülkenin kuzeydoğu kıyısında sağanaklar ile başlayan Enavo Kasırgası, Madagaskarlıların yaşam şartlarını zorlaştırmıştı.

Kasırga nedeniyle 78 kişi ölmüş, 400 bine yakın kişi de evsiz kalmıştı.

Hükümet, ülkede "Ulusal felaket" ilan edildiğini, yaraların sarılabilmesi için de uluslararası güçlerin yardımını beklediklerini duyurmuştu.