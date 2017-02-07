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İlgisizlikten sapır sapır dökülüyor

İlgisizlikten sapır sapır dökülüyor

1974 20 Temmuz’unda Türk askerinin adaya ilk ayak bastığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki anıt ilgisizlikten sapır sapır dökülüyor.

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Ömer Çağlar

Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde önemli bir yer tutan Girne Çıkarma Plajı’ndaki  anıt ve çevresi  ilgisizlikten sapır sapır dökülüyor.

Yıkılmaya yüz tuttu

20 Temmuz 1974’te Türk askerinin Ada’ya ilk bastığı yer olarak tarihe kazılan bölgede Barış Harekatının anısına dikilen anıt bugün yıkılmakla karşı karşıya. Anıtı çevreleyen duvarlarda yer yer kırılmaların yanında oluşan çatlaklar  ise duvarların her an düşebileceğinin göstergesi. 

Ziyaretçileri kırık mermerler karşılıyor

Anıt içerisindeki kırık mermerler ve 20 Temmuz  sabahını anlatan  duvarlara kazılı yazıların içler acısı görüntüsü, bölgeyi ziyaret edenlere “Yok artık bu kadarı da olmaz, tarihe verilen önem bu mu?” dedirten cinsten.

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