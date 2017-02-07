İlgisizlikten sapır sapır dökülüyor

Ömer Çağlar

Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde önemli bir yer tutan Girne Çıkarma Plajı’ndaki anıt ve çevresi ilgisizlikten sapır sapır dökülüyor.

Yıkılmaya yüz tuttu

20 Temmuz 1974’te Türk askerinin Ada’ya ilk bastığı yer olarak tarihe kazılan bölgede Barış Harekatının anısına dikilen anıt bugün yıkılmakla karşı karşıya. Anıtı çevreleyen duvarlarda yer yer kırılmaların yanında oluşan çatlaklar ise duvarların her an düşebileceğinin göstergesi.

Ziyaretçileri kırık mermerler karşılıyor

Anıt içerisindeki kırık mermerler ve 20 Temmuz sabahını anlatan duvarlara kazılı yazıların içler acısı görüntüsü, bölgeyi ziyaret edenlere “Yok artık bu kadarı da olmaz, tarihe verilen önem bu mu?” dedirten cinsten.