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  3. İlk Bayraktar Rıza Vuruşkan 38. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İlk Bayraktar Rıza Vuruşkan 38. ölüm yıl dönümünde anılıyor

İlk Bayraktar Rıza Vuruşkan 38. ölüm yıl dönümünde anılıyor

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT’nin ilk Bayraktarı, Emekli Albay Rıza Vuruşkan’ı 38. ölüm yıl dönümünde, Çarşamba günü düzenlenecek törenle anıyor.

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT’nin ilk Bayraktarı, Emekli Albay Rıza Vuruşkan’ı 38. ölüm yıl dönümünde, Çarşamba günü düzenlenecek törenle anıyor.

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora’nın açıklamasına göre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Merkezi’nde yer alacak tören, saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayacak.

Törende konuşmaların ardından ulusal davaya katkı koyanlara derneğin anı madalyonu takdim edilecek.

Etkinlikte ayrıca, Kıbrıs Türk Barış Harekatı Gazisi Emekli Yarbay Atilla Çilingir’in “Kıbrıs Yes Be Annem”  kitabı da tanıtılacak.

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