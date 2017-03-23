IMF Güney Kıbrıs’a gidiyor
Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
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Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Alithia gazetesine göre IMF heyeti, Güney Kıbrıs’ın ekonomik kriz nedeniyle uyguladığı programdan çıkışı çerçevesinde ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
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