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IMF Güney Kıbrıs’a gidiyor

IMF Güney Kıbrıs’a gidiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Alithia gazetesine göre IMF heyeti, Güney Kıbrıs’ın ekonomik kriz nedeniyle uyguladığı programdan çıkışı çerçevesinde ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

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