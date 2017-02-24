IMF’den, Yunanistan’ı kurtarma programına katılma koşulları

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, IMF’nin Yunanistan’a yönelik kurtarma programına, ekonomik reformlar ve borç hafifletilmesi konularında anlaşmaya varılırsa katılacağını söyledi.

Rice, Washington'da düzenlenen basın brifinginde, IMF heyetinin gelecek hafta başında Atina’ya gideceğine bildirdi. Heyeti, Atina’ya yeniden gönderme kararının, hafta başında gerçekleşen Avro Grubu toplantısının ardından alındığını belirten Rice, IMF’nin, taraflar arasında kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rice, buna karşın, görüş ayrılıklarının tamamen giderilmesi için daha fazla ilerleme gerektiğini vurgulayarak, “IMF’nin Yunanistan konusunda uzun süredir koruduğu iki ayaklı perspektifinde, yani reformlar ve borç hafifletilmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yok. Şu an heyetin ziyareti süresince bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda spekülasyon yapmak için çok erken” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) kurtarma planına yönelik ikinci gözden geçirmeyi erken tamamlamasının yararlı olacağını kaydeden Rice, “Programa katılıp katılmayacağımız konusunda bir taahhütte bulunmadan önce, hem politikalar, hem borç hafifletilmesi konularının tartışılmasına ve güvenebileceğimiz vaatler verilmesine ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rice, ayrıca, IMF Başkanı Christine Lagarde’ın, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede, Yunanistan’a yönelik kurtarma planının görüşüldüğünü aktarırken, “Lagarde, IMF’nin güvenilir bir paket üzerine anlaşma sağlanır sağlanmaz, ESM programını desteklemeye hazır olduğunu yineledi.” dedi.