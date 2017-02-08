İmge: “Hasta hakları için toplumsal işbirliği ve uzlaşı şart”

Evrensel Hasta Hakları Derneği başkanı Emete İmge, yönetim kurulu üyesi Ahmet Varoğlu ve “Hastanın Sesi” proje ekibi, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı ve Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu’nu ziyaret ederek hasta haklarını konuştu.

“Toplumsal mücadele önemli”

Günün ilk ziyaretini Dizdarlı’ya gerçekleştiren EHHD Başkanı İmge ve beraberindeki heyet, ülkede hasta haklarının korunması için yapılan şikayetlerin makul sürelerde sonuçlandırılmasının önemli olduğuna, ve sağlık kuruluşlarında hasta şikayetlerini değerlendirecek mekanizmaların ivedilikle oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Heyet, Emine Dizdarlı'dan Ombudsman makamına yapılan hasta hakları sikayetleri hakkında bilgi aldı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı da, hasta haklarının korunması ve hak ihlallerin tespitinin tüm ilgili kurum ve kuruluşların hassasiyet göstermesi gereken toplumsal bir mücadele olduğunun altını çizdi. Verimli gecen toplantida, Derneğin yuruttüğü “Hastanin Sesi” projesinin amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi aktarıldı.

Heyet, Emine Dizdarli'ya halkın hasta haklarına ilişkin aydınlatılması amacıyla Ombudsman binasinda sergilenmek uzere 14 hasta hakkını tanıtan poster sundu.

“Hasta hakları, işine emek veren hekimlerin korunması için de önemli”

Dizdarlı ziyareti’nin ardından Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanı Dr. Kenan Arifoğlu’nu ziyaret eden EHHD heyeti, işbirliği temelinde verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan İmge hasta hakları konusunda KTTB ile olan işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade ederken, “Hastanın Sesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen “hasta hakları algı araştırması” sonuçlarını hekimlerle paylaşmak istediklerini ve bu sonuçlar üzerinden ihtiyaç görülen çalışmaların işbirliği içerisinde yapılmasını arzuladıklarını belirtti.

Hasta haklarının doğru anlaşılmasının ve korunmasının, işini doğru yapan hekimler için de çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Arifoğlu, Evrensel Hasta Hakları Derneği ile mümkün olan en iyi şekilde

işbirliğine açık olduklarını ve hasta hakları iyileştirilirken, hekimlerin özlük haklarına ilişkin sıkıntıların da çözümlenmesi gerektiğini, son vadede toplum sağlığı için atılması gereken ciddi adımlar olduğunu vurguladı. Dernek Başkanı İmge “Önümüzdeki altı aylık dönemde sağlık sektörünün yasal çerçevesinin güçlendirilmesi ve organizasyonu için, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ülkeyi yönetenlerden ciddi atılımlar bekliyoruz. Yıllardır gözardı edilen sorunların çözümü için tarafların işbirliği ve uzlaşı becerisi göstermesini diliyoruz. Sağlık en temel

insan hakkıdır. Bunun eşitlik ve adalet temelinde korunabilmesi için toplumsal işbirliği ve uzlaşıya acilen ihtiyaç vardır. Derneğimiz bu sürecin aktif bir parçası olacaktır.” dedi.