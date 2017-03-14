İncirli: "Çocukların ateşini düşürmek için, ateş düşürücü bile yok"

Tuğçe Ülkü Aydın

4 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde tören düzenlendi.

Törende sırasıyla, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli de, bu yıl Tıp Bayramı’nda hiç de güzel şeyler söylenemeyeceğini, günün bir bayram havasında kutlanamayacağını belirterek, “gelmiş geçmiş hükümetler, eserinizle, enkazınızla iftihar ediniz” dedi.

Sağlık sistemindeki bozukluklara işaret eden İncirli, şöyle konuştu; “acil serviste ateşi yükselen çocukların ateşini düşürmek için, ateş düşürücü bulamıyoruz.”

Az hekimle, çok iş, az ücret uygulamasını getiren hükümetleri eleştiren İncirli, ülkede huzur ve barış ortamının ortadan kaldırıldığını savundu.

Göç Yasası diye nitelendirilen yasayı, emeğe ve ülke insanına yapılmış en büyük günah olarak nitelendiren Sıla Usar İncirli, sağlık sisteminde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kamu hekimlerinin hastanelerden ayrıldığını vurguladı.

“5 HEKİM KAMU HASTANELERİNDEN AYRILDI, YERLERİ DOLDURULAMADI”

2017 itibarıyla 5 hekimin kamu hastanelerinden ayrıldığına işaret eden İncirli, bunların yerinin ise doldurulamadığını, ilan edilen münhallere başvuru bulunmadığını kaydetti.

ÖZANT

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant da konuşmasında, sağlıkta yaşanan sorunlara işaret etti.

Zaman içinde her şeyin daha da kötüye gitmemesi adına sağlıkta yaşanan karmaşanın çözülmek zorunda olduğunu vurgulayan Özant, devlette ve özel sektörde çalışan doktorlar arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın bir an önce hayata geçirilerek, özelde çalışan doktorlarında bu sisteme dahil edilmesi gerektiğine vurgu yapan Özant, bir sonraki Tıp Bayramı’na kadar sağlık sistemindeki eksikliklerin giderilmesi temennisinde bulundu.