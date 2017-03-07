İnegöl’de kaza: 6 ölü
Türk Metal Sendikası üyelerini taşıyan otobüs, Bursa İnegöl'de kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 35’e yakın kişi yaralandı.
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16 KT 064 plakalı bir yolcu otobüsü, Bursa-Ankara karayolunun Mezit-7 mevkiinde virajı alamayarak refüje devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 35’e yakın kişi yaralandı.
Otobüsteki yolcuların çoğunu, Ankara'daki Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere yola çıkan Türk Metal Sendikası Bursa şubesi üyesi kadınlar oluşturuyor.
Kaynak: AA ve DHA
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