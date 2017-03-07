Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. İnegöl’de kaza: 6 ölü
İnegöl’de kaza: 6 ölü

İnegöl’de kaza: 6 ölü

Türk Metal Sendikası üyelerini taşıyan otobüs, Bursa İnegöl'de kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 35’e yakın kişi yaralandı.

A+A-

16 KT 064 plakalı bir yolcu otobüsü, Bursa-Ankara karayolunun Mezit-7 mevkiinde virajı alamayarak refüje devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 35’e yakın kişi yaralandı.  

Otobüsteki yolcuların çoğunu, Ankara'daki Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere yola çıkan Türk Metal Sendikası Bursa şubesi üyesi kadınlar oluşturuyor.

Kaynak: AA ve DHA

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.