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  3. İngiliz müzisyen George Michael yaşamını yitirdi
İngiliz müzisyen George Michael yaşamını yitirdi

İngiliz müzisyen George Michael yaşamını yitirdi

İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, Oxfordshire’ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.

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İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, Oxfordshire’ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.

Thames Valley bölgesindeki İngiliz polisince, sanatçının ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, sadece “şüpheli bir duruma rastlanmadığı” bilgisine yer verildi.

George Michael'in evine, ambulansın dün 13.42’de ulaştığı da bildirildi.

Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde 1963 yılında dünyaya geldi.

1980’li yıllarda “Wham” grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı.

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