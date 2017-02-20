İngiliz Üs Polisi'nden uyuşturucu operasyonu

İngiliz Üs Polisi’nin, Cumartesi günü “Kolossi” bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda, Limasollu iki gencin tasarrufunda 11 kilo hintkeneviri ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ihbarı değerlendiren üs polisinin, Rum Polisi Narkotik Şube ekipleriyle işbirliği içerisinde, yürüyüşe çıkan gençleri takibe aldığını ve polisin gençleri, kontrol amaçlı durdurarak üstlerini aradığını; yapılan aramada da, 8 poşet içerisinde toplam 11 kilo hintkeneviri ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, gençlerin dün, üsler mahkemesine çıkarıldığı ve aleyhlerinde 5’er günlük tutuklama emri verildiği belirtildi.

31 YAŞINDAKİ BALIKÇI KAYIP

Gazete, bir diğer haberinde de, 31 yaşındaki bir balıkçının, zıpkınla avlanmak için Baf bölgesinde 2 gün önce denize açıldığını, ancak geri dönmediğini yazdı.

Haberde, balıkçıyı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.