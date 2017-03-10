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  3. İngiliz Üs'lerindeki patlama korku yarattı
İngiliz Üs'lerindeki patlama korku yarattı

İngiliz Üs'lerindeki patlama korku yarattı

Ksilofagu köyünde bulunan taş ocağında dün, kontrollü patlatma işlemi yapıldığı, ancak bölgedeki binaların camlarının, patlama nedeniyle hasar gördüğü bildirildi.

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İngiliz Üs bölgesi dahilinde olan Ksilofagu köyünde bulunan taş ocağında dün, kontrollü patlatma işlemi yapıldığı, ancak bölgedeki binaların camlarının, patlama nedeniyle hasar gördüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, patlatma işleminin dün saat 12.25’te yapıldığını kaydederken, ilk bilgilerin de, patlatmanın bir mağara içerisinde yapıldığını ve bu nedenle, gürültünün “Mağusa bölgesi” ile Larnaka’nın sahil kesiminde duyulduğunu yazdı.

Haberde, patlamadan kaynaklanan herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

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