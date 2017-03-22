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İngiliz Üsleri’ne “Elektronik İletişim Merkezi” kuruluyor

İngiliz Üsleri’ne “Elektronik İletişim Merkezi” kuruluyor

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın İngiliz Üsleri’ne, 90 milyon sterline mal olacak bir “elektronik iletişim merkezi” inşa edeceği bildirildi.

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İngiltere Savunma Bakanlığı’nın İngiliz Üsleri’ne, 90 milyon sterline mal olacak bir “elektronik iletişim merkezi” inşa edeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, merkezin inşası için ihaleye çıkıldığını ve ihaleyi “Carillion” İnşaat Şirketi’nin kazandığını kaydederken, 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek iletişim merkezinin, 2019 yılının Ocak ayı sonlarında tamamlanmasının planlandığını yazdı.

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