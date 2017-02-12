İngiliz Yüksek Komiseri KTGB’nin konuğu olacak

İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) konuğu olacak.

Kidd, Brexit sürecinin Kıbrıs’a ve “Kıbrıslılara” etkileri ile müzakere sürecinde İngiltere’nin rolü hakkında gazetecilere bilgi verecek, soruları yanıtlayacak.

KTGB’nin davetiyle 16 Şubat Perşembe akşamı KTGB lokalinde gerçekleştirilecek olan etkinlik saat 19:00’da başlayacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yapılacak.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, gazetecilikte birinci ağızdan bilgilenmenin önemine dikkati çekerek, bu tür etkinlikleri sürdürmek istediklerini belirtti.

İngiltere’nin Kıbrıs için birçok bakımdan önemli bir ülke olduğuna işaret eden Özuslu, garantör olmasının yanı sıra İngiltere’nin on binlerce Kıbrıslı Türkün yaşadığı, binlerce Kıbrıslı Türk gencin de öğrenim gördüğü bir ülke olduğunu söyledi.

‘İngiltere’nin Brexit kararının Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıs’a etkilerinin ne olacağı’, ‘öğrenim gören gençlerin durumunda bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı’ gibi soruların sık sık gündeme geldiğini kaydeden Sami Özuslu, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd’in vereceği bilgilerin önemine vurgu yaptı.

Özuslu, Kidd’in müzakere süreci, İngiltere’nin Cenevre süreciyle ilgili tavrı, üslerle ilgili pozisyonları hakkında da açıklamalar yapıp sorulara cevap vereceğini de kaydetti.