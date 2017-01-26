İngiltere, AB’den sekiz satırla çıkacak

AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’de Başbakan Theresa May liderliğindeki hükümet, Brexit sürecini başlatmak için ilk adımı attı. Üye ülkelerin birlikten ayrılması sürecinin başlatmak için uygulaması gereken Lizbon Anlaşması’nın 50. Maddesi’nin yürürlüğe konmasını sağlayacak planı açıkladı.

İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin sürecin başlatılması için parlamentodan onay alınması gerektiğine hükmetmesinin ardından hazırladığı planı sundu. İngiliz basını, sadece sekiz satır ve 137 kelimeden oluşan planın kısa tutulmasının nedeninin ‘parlamentonun değişiklik taleplerini engellemek’ olduğu aktardı.

Plana yönelik eleştiriler kısalığıyla sınırlı kalmadı. Parlamenterlerin planı tartışmak için sadece beş günün olması ve May’in süreci başlatmak için son gün olarak 31 Mart tarihini belirlemesi de planda yer almadı. Brexit Bakanlığı ise, planda bitiş tarihinin belirtilmesinin prosedüre göre bir zorunluluk olmadığını belirtti.

Tasarının tartışılması için sadece 5 gün bulunmasına itiraz eden İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, partisine zaman çizelgesine itiraz etme çağrısında bulundu. Corbyn, konuyla ilgili tartışmaların daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

​Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron da yasa taslağının uzunluğunu kınayarak, “Bu yasa kısa ama tatlı değil” dedi.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, salı günü açıkladığı kararda Brexit sürecinin başlatılması için parlamento onayının gerekli olduğuna hükmetmişti.