İngiltere Başbakanı May Ankara'da
İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
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İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
May, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.
Daha sonra TC Başbakanı Binalı Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak May, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
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