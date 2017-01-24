Lefkoşa10 °C
  • UptownPark
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. İngiltere Başbakanı May, Türkiye'yi ziyaret edecek
İngiltere Başbakanı May, Türkiye'yi ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı May, Türkiye'yi ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May bu hafta ABD ziyaretinin ardından Türkiye'de temaslarda bulunacak.

A+A-

İngiltere Başbakanı Theresa May bu hafta ABD ziyaretinin ardından Türkiye'de temaslarda bulunacak.

İngiltere Başbakanlığından edinilen bilgiye göre, May'in cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi planlanıyor.

May'in geçen yıl başbakanlık görevine geldikten sonraki ilk Türkiye ziyaretinde yapılacak görüşmelerde, terör örgütü DEAŞ'la mücadele, Suriye'deki durum gibi birçok uluslararası konunun yanı sıra ikili siyasi ve ticari ilişkiler ele alınacak.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından bu hafta Trump'la yüz yüze görüşecek ilk lider olacak May, 26-27 Ocak'taki ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye geçecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.