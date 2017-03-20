İngiltere, Brexit sürecini 29 Mart'ta başlatıyor

Yapılan açıklamada İngiltere'nin Daimi AB temsilcisi Tim Burrow'un zamanlama konusunda Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'u bilgilendirdiğini söyledi.

50. maddenin yürürlüğe girdiği konusundaki bilgilendirme notu da AB'ye mektup olarak iletilecek.

'GELECEK NESİLLER İÇİN EN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERİN EŞİĞİNDEYİZ'

Brexit Bakanı David Davis de yaptığı açıklamada ülkesinin gelecek nesilleri için 'en önemli görüşmelerin eşiğinde' olduğu yorumunu yaptı.

Davis "Hükümet amaçları konusunda net. İngiltere'deki tüm milletler ve bölgeler ve tabii ki Avrupa'nın tümü için çalışır bir anlaşma. İngiltere ve AB'deki dostlarımız ve müttefiklerimiz arasında yeni ve olumlu bir ortaklık' diye konuştu.

İngiltere'nin ayrılık isteğini bildirmesinin ardından en az iki yıl sürmesi beklenen ayrılık müzakereleri resmen başlayacak.

Müzakereler sonunda varılacak anlaşmanın AB tarafından kabul edilmesi için AB üyesi ülkelerin yüzde 72'sinin onayı gerekecek. Onay veren ülkelerin AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil ediyor olması da gerekiyor.

Anlaşmanın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması da şart.

Müzakerelerin iki yılda bitirilememesi durumunda tüm AB ülkelerinin rızasıyla müzakereler birer yıllığına uzatılabilecek.

İngiltere, İskoçya, Galler ve kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yğzde 52'si AB^den ayrılmayı onaylamıştı.