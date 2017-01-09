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İngiltere, Cenevre'ye Duncan'ı gönderiyor

İngiltere, Cenevre'ye Duncan'ı gönderiyor

İngiltere, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'de sürdürülen müzakereleri tamamen desteklediğini bildirdi.

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İngiltere, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'de sürdürülen müzakereleri tamamen desteklediğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başlayan müzakerelere ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Duncan, açıklamasında, "Birleşik Krallık, BM Cenevre Ofisi'nde sürdürülen Kıbrıs müzakerelerini tamamen destekliyor. Bu hafta içerisinde müzakerelere katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
3 gün sürmesi beklenen Kıbrıs müzakereleri,  ekonomi , Avrupa Birliği , mülkiyet , yönetim-güç paylaşımı , toprak ile güvenlik ve garantiler   olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.

Müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

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