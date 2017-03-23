İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: "Bu saldırı ne ilk ne de son olacak"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Londra'da dün yaşanan terör saldırısı hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu. Johnson, "Değerlerimiz galip gelecek" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Londra'da dün yaşanan terör saldırısının kenti ve parlamentoyu hedef alan ne ilk ne de son saldırı olduğunu söyledi.

Saldırı sırasında 'IŞİD ile Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı' için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı ‘üzücü’ olarak niteleyerek "Bu Londra'yı ve parlamentomuzu hedef alan ilk saldırı değil. Son saldırı da olmayacak. Ama değerlerimiz galip gelecek" ifadelerini kullandı.

​Dünyanın dört bir köşesindeki farklı ülkelerden üzüntü bildiren mesajlar aldığını belirten Johnson, "Bu, hep beraber verdiğimiz bir mücadele" değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTRALYALI BAKAN BISHOP, 'JOHNSON NEREDE?' DİYE SORDU

​Diğer yandan, Washington'daki toplantıda çekilen aile fotoğrafında, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a ayrılan yer, bakanın gitmesi sebebiyle boş kaldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ise parmağıyla Johnson'ın olması gereken yeri göstererek İngiliz bakanın nerede olduğunu sorguladı.