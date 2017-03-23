İngiltere: "Londra saldırganının tek başına hareket ettiğine inanıyoruz"

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün yaşanan terör saldırısıyla ilgili İngiltere polisinden bir açıklama geldi.

Londra'da basın toplantısı düzenleyen İngiliz Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Müdür Yardımcısı Mark Rowley tarafından yapılan açıklamada, "Londra saldırganının tek başına olduğu ve uluslararası terörizmden ilham aldığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'4 KİŞİ ÖLDÜ, YARALANAN 29 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA'

Rowley, olayda saldırgan da dahil olmak üzere dört kişinin öldüğünü, yaralanan 29 kişinin ise beş farklı hastanede tedavi altına alındığı belirtti.

Saldırganın İngiltere vatandaşı olup olmadığını doğrulayamayacağını kaydeden Rowley, kentin en turistik noktalarından biri olan Westminster Köprüsü'ndeki saldırıda ölenlerin farklı uluslarlardan kişiler olduğunu, bu nedenle de kimliklerini açıklayamayacağını söyledi.

İngiltere polisi, saldırının ardından ölü sayısını beş olarak duyurmuştu. Ölenlerden birinin 48 yaşındaki polis memuru Keith Palmer olduğu daha önce açıklanmıştı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre, saldırıda hayatını kaybeden bir diğer isimse çocuklarını okuldan almaya giden 43 yaşındaki Aysha Frade.

'6 NOKTADA OPERASYON YAPILDI, 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Saldırının ardından Birmingham'ın da aralarında olduğu altı noktada operasyon düzenlendiği doğrulayan Rowley, "Yüzlerce dedektif gece boyunca çalıştı ve yedi kişi gözaltına alındı" dedi.

Rowley,"Bu aşamada, kamuya yönelik yeni bir tehdide ilişkin belirgin bir bilgi yok" diye ekledi.