İngiltere Savunma Bakanı: "Bir şekilde İslami terörle ilişkili olduğunu varsayıyoruz"

Polisin saldırıda başka kişilerin rol oynamış olma ihtimalini soruşturduğunu ve henüz saldırganın yardım alıp almadığına ilişkin tam resmin gözükmediğini ifade eden Fallon, parlamentonun güvenliğinin de yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.

'LONDRA BUNA GÖĞÜS GERECEK'

BBC Radio 4'a konuşan Fallon, terörizmin günlük hayat akışını bozmasına izin vermeyeceklerini şu sözlerle vurguladı:

"Londra bugün çalışacak. Londra, bunu daha önce de yaşadı ve buna göğüs gerecek. Bu tarz terörizmin kazanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Spikerin saldırının bıçak ve bir otomobil gibi 'basit araçlarla' yapılmasına dikkat çekmesi üzerine Fallon "Bu tarz saldırılarda bu insanlar istekte bulunmuyor, insanları rehin almıyor. Baistçe en fazla sayıda insanı öldürmeye çalışıyorlar. Bu uluslararası terörimde yeni bir unsur. Polis bu olaya karışanları bulmak için elinden gelenşi yapıyor" ifadelerini kullandı.

'POLİSİN SALDIRIYA YANITINI TATMİN EDİCİ BULDUM'

SKY News'un canlı yayınında da konuşan Fallon saldırı sırasında polisin müdahalesini tatmin edici bulduğunu söyledi.

Fallon "Polis çok hızlıydı. Ambulanslar bölgeye çok hızlı ulaştı. Ek polis kuvvetleri ve taktik arama ekipleri bölgeye çok hızlı geldi. Polise ihtiyaç duyulması halinde askeri destek sağlanması prosedürü de sorunsuz işledi. Çünkü tam da böyle bir olaya karşı sürekli tatbikat yapıyorlar" dedi.

Parlamento binasına girmeye çalışmadan önce saldırgan Westminster Köprüsü üzerindeki insanların üzerine aracını sürmüştü.

Saldırıda 1 polis, saldırganın kendisi ve 2 kişi daha ölmüştü.

Saldırgan parlamento girişinde silahsız polis memurunu bıçaklayarak öldürürken, kendisi de silahlı polislerin kurşunuyla ölmüştü.

7'sinin durumu ağır olmak üzere 29 yaralının tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili 6 adrese baskın yapan polis 7 kişiyi de gözaltına aldı.

Saldırganın kimliği belli olsa da polis bu konuda henüz resmi açıklama yapmadı.