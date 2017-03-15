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İngiltere, Türkiye ve Hollanda'ya bu çağrıyı yaptı

İngiltere, Türkiye ve Hollanda'ya bu çağrıyı yaptı

İngiliz hükümeti, Türkiye ile Hollanda arasındaki gerginliğe ilişkin taraflara hızla çözüme varmaları çağrısında bulundu.

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İngiliz hükümeti, Türkiye ile Hollanda arasındaki gerginliğe ilişkin taraflara hızla çözüme varmaları çağrısında bulundu.

Başbakanlık Sözcüsü, düzenlediği haftalık basın brifinginde bir soru üzerine, "Her iki tarafa da bu konuya hızlıca çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sözcü, Türk siyasetçilerin İngiltere'de bir  miting düzenleme talebinde bulunması halinde kendi tutumlarının ne olacağının sorulması üzerine de,  "Bildiğim kadarıyla bu tür bir talep tarafımıza ulaşmadı. Açıktır ki (Türkiye'den talep gelirse) bunu değerlendiririz." cevabını verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, haftasonunda bu konuyla ilgili açıklamasında, "Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarımız. MevkidaşımMevlüt Çavuşoğlu, şimdi beni aradı. Kendisine çok net bir şekilde eğer gelip benimle öğle yemeği yemek isterse kendisini durduracak hiçbir şeyin olmadığını söyledim fakat tabii biz bunun iki ülkenin arasında mümkün olan en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz." demişti. 

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