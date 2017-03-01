İngiltere ve Polonya Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı ziyaret edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Ukrayna'ya ziyarette bulunacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Johnson ile Polonyalı mevkidaşı bugün gerçekleştirecekleri ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Başbakan Vladimir Groysman ve Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile görüşerek Ukrayna'ya verilen desteği yineleyecek.

Ziyaret, İngiltere ve Polonya'nın Ukrayna ile diplomatik ilişkilerinin 25. yılı dolayısıyla planlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Johnson, "Polonya, İngiltere'nin yakın ortağıdır ve Ukrayna da dahil olmak üzere birçok dış politika konusunda yakından çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanırken Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili sorunlar konusunda tam rol sergilemeyi sürdüreceğini belirten Johnson, ülkesi ile Polonya'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonuna en fazla katkıda bulunan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

İngiliz bakan, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı agresifliğine başlaması ve Kırım'ı yasa dışı ilhakıyla uluslararası hukuku çiğnemesinin üzerinden 3 yıl geçti. İngiltere, Ukrayna'nın egemenliğini tamamıyla destekliyor. Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yasa dışı olduğu konusunda son derece katıyız. Kırım, Ukrayna'dır ve Rusya, (Kırım'ı Ukrayna'ya) iade etmelidir."

"UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKE POLONYA OLMUŞTU"

Bakanlık açıklamasında ifadelerine yer verilen Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski de ülkesi ile İngiltere'nin, Avrupa yolundaki Ukrayna'yı her zaman desteklediklerini anımsattı.

Polonyalı bakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'nın Avrupa'yı seçimi, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılığımızı Bakan Boris Johnson ile vurgulayabileceğimiz için için son derece mutluyum. Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Polonya olmuştu. O zamandan beri Ukrayna'yı stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Ukrayna'nın reform sürecini desteklemeye devam edeceğiz."