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İngiltere'deki saldırıyor AB ve NATO'dan tepki

İngiltere'deki saldırıyor AB ve NATO'dan tepki

Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO, Londra'daki terör saldırısı karşısında Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

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Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO, Londra'daki terör saldırısı karşısında Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, terör saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında, düşüncelerinin Londra, hayatını kaybedenlerin aileleri ve cesurca çalışan acil servis görevlileri ile olduğunu belirtti.

İngiltere'nin acısını paylaştıklarını vurgulayan Juncker, "Birleşik Krallık daima bir ortak, bir dost ve teröre karşı mücadelede el ele çalışmaya devam edeceğimiz bir ülke olarak kalacak. Hep birlikte Avrupalılar, sevginin her zaman nefreti, hoşgörünün de her zaman korkuyu yeneceğini ispatlamaktan asla vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabındaki mesajında, Avrupa'nın teröre karşı İngiltere'yi güçlü bir şekilde desteklediğini ve yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de Birleşik Krallık, halkı ve parlamentosuyla birlikte olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg‏ ise sosyal medyada, "Düşüncelerim, Londra'nın kalbinde meydana gelen bu korkunç saldırıdan etkilenenlerle. NATO, terörizm karşısında bir arada duruyor." mesajına yer verdi.

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