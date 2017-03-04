İngiltere’ye gönderilecekler

İngiltere-Londra Heathrow Havalimanı’nda kontrol edilen valizde ele geçirilen 3 kilo uyuşturucu ile ilgili KKTC’de tutuklanan Abbas Kambiy, Arnold Likoko ve Rashid Siwa soruşturmanın ardından mahkemeye çıkarılmadan sınır dışı edilecek. Lefkoşa polisinde tutuklu bulunan üç zanlının evrak işlemleri bittikten sonra polis eşliğinde İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

Zanlıların İstanbul polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra İngiltere'ye teslim edileceği öğrenildi. İngiltere’de Abbas Kambiy’e Tanzanya’dan gönderilen bavulda Londra Heathrow Havalimanı’nda yapılan kontrolde 3 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuş, İngiliz polisinin KKTC polisi ile temasa geçmesi üzerine zanlı Kimbay ile suçla bağlantılı Arnold Likoko ile Rashid Siwa’nda tespit edilerek tutuklanmıştı.