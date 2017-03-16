İnönü Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büro-İş Başkanı Baytun Tuna ile İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi 2017 ve 2018 yıllarını kapsıyor.

Büro -İş Başkanı Baytun Tuna yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların sosyal haklarını geliştiren ve iş barışını pekiştiren düzenlemelerin yer aldığı sözleşmenin iki tarafın da iyi niyet çerçevesinde çalışmaları sonucu imza aşamasına geldiğini kaydetti.