"İnsan canını önleyecek işlerle uğraşsınlar"

Deniz Abidin

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, 2016 yılında bugüne kadar 36 kişinin yollarda can verdiğine dikkat çekerek, bu sayının her geçen yıl tırmanmaya doğru gittiğini kaydetti. Avcı, sadece ölümlere bakıldığında, trafiğin ve yolların güvenli olmadığı, her yola çıkan kişinin tehlikede olduğunun görülmekte olduğunu belirtti. Avcı, hükümetlerin trafiğe gerekli önemi vermediğine vurgu yaparak, ileriye umutla bakmanın mümkün olmadığını söyledi. Avcı, 2016 yılında 6 kişinin yaya, 9 kişinin yolcu, 6 kişinin motosiklet kullanırken araç içinde olmadığı halde yaşamını yitirdiğini belirterek, 15 kişinin ise araç sürücüsüyken hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

“Bir yıl önceye göre artış var”

Avcı, 2016 yılı içinde iki traktör kazası meydana geldiğini söyleyerek, traktör kazalarından bir tanesinin 14 yaşında bir çocuk olduğunu ve sürücü olduğunu anımsattı. Avcı, çocukların emniyet kemeri takmadan ölüm gerçekleşmiş olmasının ise bir başka boyut olduğunu dile getirdi. Avcı, 2016 yılının trafikte meydana gelen ölü sayısında bir yıl öncesine göre artış olduğunu belirterek, son üç yıldır trafik konusunda ülkede radikal bir adım atılmadığını kaydetti.

“Hükümetler isteksiz”

“Polis devriyeleri maalesef yetersiz”

Avcı, şunları söyledi, “Ehliyet verme sistemi düzeltilmedi. Araç muayenede yeterli araçlar yok, herkes ana yola istediği yerden çıkış yapıyor ve bunlar önlenmiyor. Bunun yanında uyuşturucu ile paralel gitmesi gereken bir diğer konu da sürücüde uyuşturucu testinin yapılmıyor oluşudur. Bu ülkede sürücüde uyuşturucunun araştırılmıyor olması ilginçtir. Polis devriyeleri maalesef yetersizdir. Bu ülkede isteyen sürücünün yolsa istediği gibi hareket ediyor oluşu yaratıldı. Otobüs ve kamyonlar yollarda istediği gibi hareket ediyor. Yükleri kontrol edilmiyor. Kamyonet sürdürerek, tır ehliyeti veriliyor. Ehliyet alanlar yeterli eğitimden geçirilmiyor ve yollarda da denetimin yapılmaması bu tabloyu ortaya çıkarıyor”

“Bakanlık artık daha ciddi işlerle uğraşsın”

Avcı, 2017 yılına girerken Ulaştırma Bakanlığı’nın üzerine düşen görevler olduğunu belirterek, bu görevleri tam olarak tarafsız ve doğru yapması gerektiğini söyledi. Avcı, paydaşlardan etkilenmeden yasaların yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Avcı, Avrupa Birliği düzeyinde dört tüzüğün yürürlüğe girmesi için Ulaştırma Bakanlığının adım atması gerektiğini kaydetti. Avcı, şöyle devam etti, “Sürücüde sağlık tüzüğü, şoför okulları tüzüğü, ehliyet verme tüzüğü mutlaka AB standartlarında Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmelidir. Son günlerde araç plakalarının değiştirilmesi gündemde... 3-4 yıl önce araç plakalarının değiştirilmesi yasası hazırlanmıştı. Bu sadece renk olarak değildir. Amaç, harflerin okunabilir olması ve her isteyenin tabela yapmasını önlemekti. Bugün hangi tabelacıya giderseniz gidin, istediğiniz plakayı, istediğiniz numarayı yaptırabilirsiniz. Amaç o tüzüğü yaparken, plakacıların da izinlendirilmesi ve plaka basılırken araba sahibinin bir belge ile gitmesini öngörüyordu. Bir diğer neden de plakaların kabartma olup tozdan ve çamurdan görünmemesinin engellenmesiydi. Bu 3 yıl içinde değişikliğe uğrayacaktı. Bunun yanında ise sadece el değiştiren araçlar ve yeni araçlarla değişim başlayacaktı. Konu sadece renk değildi. Bugün Bakanlar Kurulu’ndan çıkan karar sadece renk ise Bakanlık bunun gerekçesini açıklamalıdır”

“Araç plakası bir kimliktir” diyen Avcı, sahtelemenin önlenmesi gerektiğini belirtti. Avcı, “Her isteyen istediği plakayı yapamaz, dünyada bu yoktur” dedi. Avcı, “Sadece renk değişimi için bu karar alınmışsa Bakanlık artık daha ciddi işlerle uğraşsın. Piyasaya rant sağlayacak işlerle değil, insan canını önleyecek işlerle uğraşsınlar” diye konuştu.