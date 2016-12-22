Lefkoşa11 °C
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta neler var?
  • 2017 Mercedes-Benz E-Class Coupe
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. İnsan Hakları Derneği: “İki bölgeli ve iki toplumlu ç özüm hedefinden uzaklaşıldı”
İnsan Hakları Derneği: “İki bölgeli ve iki toplumlu ç özüm hedefinden uzaklaşıldı”

İnsan Hakları Derneği: “İki bölgeli ve iki toplumlu ç özüm hedefinden uzaklaşıldı”

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla sürdürülen müzakerelerde “iki bölgeli ve iki toplumlu” bir çözüm hedefinden uzaklaşıldığını savundu.

A+A-

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla sürdürülen müzakerelerde “iki bölgeli ve iki toplumlu” bir çözüm hedefinden uzaklaşıldığını savundu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Avrupa Birliği’nin dört özgürlük ilkelerinden olan mülk edinme ve yerleşme hakkı ile deragasyonların olmayacağının  kabul edilmesiyle Federasyon ve federasyon için esas olan BM parametrelerinin öngördüğü iki bölgeli ve iki toplumlu devlet yapısından vazgeçilmiş olduğunu” iddia etti.

Müzakerelerde, dönüşümlü başkanlık ve yönetimde etkin güç paylaşımı başta olmak üzere pek çok konuda anlaşmaya henüz varılmadığını ve Kıbrıs Türklerine hiçbir kazanım sağlanmadığını öne süren Işık, “Rumları herhangi bir anlaşmaya razı etmek pahasına Kıbrıs Türk Halkının haklarından vazgeçildiği bir görüşme sürecine Derneğimiz onay vermemektedir” dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.