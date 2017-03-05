İnsan Hakları Derneği’nden, Anastasiadis’e: "KKTC'yi kabul et"

KKTC İnsan Hakları Derneği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tarihi değiştiremeyeceğine ilişkin açıklamasına tam destek verdiğini açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, randevu verilmesi halinde makamlarında ziyaretle bu desteği derneğin kendinse açıklayacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Anastasiadis değiştiremeyeceğini açıkladığı tarihi de kabul etmek durumunda olduğunu bilmelidir. Derneğimiz bu vesile ile Anastasiadis’e tarihin geri çevrilemez bir sonucu olan Kıbrıs Türk Halkının kendi kaderini tayin etme hakkına dayanarak ilan ettiği bağımsızlığının teminatı olan KKTC’yi kabul etmesi için çağrı yapmaktadır. Derneğimiz bunu kabul etmemesi halinde Anastasiades’i müfteri ilan edecektir. Kıbrıs’ta iki halk arasında ayrılmanın ve anlaşmazlığın tek unsuru olan ‘Güven’ maalesef bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti olma iddiasında bulunan Kıbrıs Rumları tarafından sağlanamamıştır.”

Açıklamada, iki taraf arasında görüşmelerin ahlaki zeminde başlaması ve sonuç alınabilmesi için BM’nin Kıbrıs Türk halkının haklarının teslimi yönünde kararlar alması için de çağrı yapıldı.