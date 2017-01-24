İnsan kaçırma ve cinsel saldırıdan yargılanacak

Nadire Bahadi

Dörtyol kavşağında köyü Beyarmudu’na gitmek için otostop çeken 35 yaşındaki N.E’yi aracına aldıktan sonra Türkmenköy portakal bahçelerine kaçırarak ırzına geçmeye çalışmakla suçlanan Hüseyin Bayraktaroğlu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bu gün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. “İnsan kaçırma”, “Cinsel birliktelik için alıkoyma”, “Cinsel saldırı”, “Ciddi darp” ve “Kasti hasar” suçlamaları ile aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanan Bayraktaroğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasın yürüten polis çavuşu Eren Erdelhan mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Hüseyin Bayraktaroğlu’nun, 19 Ocak tarihinde N.E’yi Dörtyol kavşağından Beyarmudu’na götürmek maksadıyla aracına alarak Türkmenköy’de portokal bahçeleri olarak bilinen yere götürüp, N.E’yi alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Erdelhan, N.E’nin karşı gelmesi sonucu zanlının elleri ile N.E’nin yüzüne tokat ve yumruk atıp ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Bayraktaroğlu’nun N.E’nin çantasını çekerek sapının kopmasına neden olduğunu söyleyen Erdelhan, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturma sonucu zanlının bir markette durarak 2 tane soğuk kahve aldığının tespit edildiğini ifade eden Erdelhan olay yerinde yapılan incelemede ise konu kahvelerin bulunarak parmak izi araştırması için emare alındığını kaydetti. Parmak izi sonuçlarının henüz ulaşmadığını ifade eden Erdelhan, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, olayın Beyarmudu’nda infial yarattığını söyledi. Zanlının çalışma izni ile ülkede bulunan ailesinin yanında turist vizesi ile yaşadığını belirten polis çavuşu, Bayraktaroğlu’nun teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest bırakıldı

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, Hüseyin Bayraktaroğlu’nun yurt dışına çıkışını yasaklayarak tüm kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilmesi yönünde talimat verdi. Zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren Hacımulla, KKTC vatandaşı 2 kefilin 70’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Zanlı teminat şartlarını yerine getirerek tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.