"İnsanlar ise bir birer kansere yakalanıyor"

Eniz Orakcıoğlu

Teknecik Elektrik Santrali bacasından çıkan zehirli dumanların bölgedeki kanser vakalarını artırdığına işaret eden Esentepe sakinleri, “Bölgede tüm canlıların sağlığı tehlike altında, ağaçlar kurudu, insanlar ise bir birer kansere yakalanıyor” dedi.

Her 3 evden 1 kişinin kansere yakalandığına dikkat çeken Esentepe sakinleri, “Teknecik Santrali yetmezmiş gibi birde onun yanına sanayi sitesi kuruluyor. Bu da daha fazla zehir demektir” diye konuştu.

Yıllardır yapılan uyarılara rağmen devletin hiçbir önlem almadığından yakınan bölge sakinleri , “Bir an önce suda olduğu gibi Türkiye’den kablo ile elektrik de gelsin biz de zehirlenmekten kurtulalım” şeklinde konuştu.

Yeni Bakış’a konuşan Esentepe sakinleri, bölgede yaşanan en büyük sorun Teknecik Elektrik Santrali olduğunu, filtresi olmayan bacadan çıkan dumanların kendilerini zehirlediğini belirtti. Vatandaş, bölgede kanser vakalarının hızla arttığına dikkat çekti.

Vatandaş ne dedi?

Fatih Erdoğan;“Teknecik santrali bir numaralı sorun”

“Bölgede sorun çok, en başta işsizlik nedeni ile gençler iş imkânı olan bölgelere göç etmekte. Köyde yaşayanların geneli ya işçidir, ya da memur, bölgede tarımsal arazı kalmadığı için tarıma da yönelen yoktur. Köydeki en büyük ve bir numaralı sorun ise Teknecik santralidir. Santralin bacasından çıkan duman tamamıyla kanserojen içermekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Teknecik santralinin yaydığı zehirli dumandan bütün ağaçlar kurudu, 1975’den bu yana da kanserden ölenlerin sayısı günden güne arttı. Bölgenin bir diğer sorunu yollar, bizler araçlarımız için seyrüsefer, ruhsat her şeyi zamanında ödüyoruz ve karşılığında düzgün yol bulamıyoruz.

Emin Aydemirgil;“Kanser vakaları arttı”

“Bu memleketten umudumu yitirdim ne cumhurbaşkanı, ne de başbakan bu ülkeye bir muhtar yeter. Esentepe’nin yol probleminden tutun, işsizlik problemine, gençliğin göçüne kadar bin bir problemle boğuşuyoruz. Gençlerimiz işsizlikten kahve köşelerinde heba olurken, köyün yollarını sanki aceleyle yapmışlar gibi altyapı eksiklikleri her köşede göze çarpıyor. Ana yol üzerinde arabamız bozulduğunda kenara çekeceğimiz bir cep bile yok. Diğer taraftan köyün en büyük sorunu Teknecik santrali, köyde herkes bu durumdan şikayetçi. Santralin bacasına fitre takılmamasından dolayı, kanser vakalarının arttığı herkes tarafından dillendirilmektedir.”

Mehmet Yılmaz;“Santral bölgeye zehir saçıyor”

“Bölgene işsizlik büyük ölçüde mevcut, gençler işsiz ve yapabilecekleri bir tek spor var, bu noktada da 3 sene önce başlatılan ve halen daha bitmeyen bir spor salonu var. Yine köy yolları bozuk. Ama herkesin en büyük ve ortak sorunu Teknecik santrali, santral bölgeye zehir saçıyor. Parayı vatandaştan almalarına rağmen bir filtreyi takamadılar. AKSA özel olduğu için bastırıp fitre taktırdı, Teknecik ise yıllardır zehir saçmaya devam ediyor. Bunun yanında Türkiye’den gelen su sebebi ile su pahalılaştı ve birçok bölgeden daha fazla su parası ödüyoruz.”

Celal Barut;“Bacadan çıkan duman sağlığa zarardı”

“Esentepe’de sorunlar bitmiyor. Ama en başta gelen sorun Teknecik santrali. Santralin bacasından çıkan zehirli dumana, bölgedeki tüm canlılar için tehlike. Gerek ağaç, gerek hayvan gerekse de biz insanlar için, yıllar var konuşulmasına rağmen bacaya bir filtre takılmadı. Her gün yeni bir kanser vakası duyuyoruz ve kanser günden güne bölgede artış gösteriyor. Bu sorunun yanında yolların bozuk oluşu, işsizlik problemi de boğuştuğumuz en büyük sorunlar arasında.”

Şener Çelik;“3 evden 1’i kanser”

“Bölgede gençliğin yüzde 95’i üniversite mezunu fakat iş imkânı yok, gençlik barlarda, kahvelerde zamanlarını öldürüyor. Bunun yanında Esentepe’nin diğer sorunları arasında yol problemi ve suyun pahalı oluşu var. Suyu en pahalı alan köylerden biri biziz ve bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yıllardır bölgede bulunan Teknecik Santralinin yaydığı zehir ise köyün en büyük sorunu. Kanser vakaları günden güne bu sebeple artmakta, soluduğumuz havayla birlikte zehri solumaktayız. Köyde her üç evden biri maalesef ki kanser. Eğer bu sorunu çözemeyeceklerse artık Türkiye’den kablo ile elektrik gelsin istiyoruz.”

Adnan Sungur;“2 kez zehirleneceğiz”

“Devlet, Teknecik Santralinin üst bölümüne bir sanayi bölgesi inşaatı başlattı ve olan yine Esentepe halkına oldu Teknecik Santralinin yaydığı zehir yetmezmiş gibi, birde sanayinin zehri bölgeye yayılacak.”

Yunus Güneş;“İşsizlik sorun”

“Bölgedeki gençlik işsiz güçsüz, alkole sigaraya alışıyor. Bazı gençlerde bölgede iş bulamadığı için göç ediyor. Bunun yanında belediyenin mali durumunu kötü oluşu, gelirinin olmayışı da bölge için sıkıntı. Tabi ki belediye kendi çamuruyla bize yetişmeye çalışıyor, ama imkânlarının izin verdiği müddetçe.”