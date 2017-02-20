İnsanların stres seviyesi saçla ölçülebiliyor

Rusya Bilimler Akademisi Yüksek Sinir Faaliyet ve Nörofizyoloji Enstitüsü'nden Nataliya Gulyayeva ve ekibi, daha önce kan testiyle ölçülebilen stres seviyesini tespit için yeni bir yöntem geliştirdi. Stres oluşumu ve vücut üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanları, saç bileşenlerinden stres hormonu olan kortizolu inceleyerek stres seviyesini tespit etmeyi başardı.

Konuyla ilgili makalelerini Metabolic Brain Disease dergisinde yayınlayan bilim insanları, kadınların erkeklere kıyasla daha çok yatkın olduğu stresin obezite de dahil çeşitli hastalıklara yol açtığını ve bunun hastanın stresle gerektiği şekilde başa çıkamamasından kaynaklandığını yazdı.

BÜTÜN YAŞANILANLARIN BİLGİSİ SAÇTA

Saçların insan hayatı boyunca bütün yaşadıkları hakkında bilgi verdiği yaklaşımıyla hareket eden bilim insanları, araştırma sırasında 20 kadının stres düzeyini ölçtü. İnceleme neticesinde depresyon sorunu olan kadınlarda kortizol seviyelerinin daha düşük olduğu ve bu oranın depresyon oranıyla ters orantılı olarak değiştiği ortaya çıktı. Araştırma ayrıca depresyondan mustarip kadınlarda hipotalamus-hipofiz-adrenal sisteminin bastırıldığını gösterdi.