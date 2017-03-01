İnsanlık ölmedi

Hakan Yldırım

Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’de yaşayan, yatağa mahkum 2 kızına bakmaya çalışan aileye ilgililerden destek gelmediği öğrenilirken, vatandaş sahip çıktı.

Diyalog’un geçtiğimiz Pazartesi günü manşete taşıdığı haber sonrası duyarlı vatandaşlar, gerek Diyalog Gazetesi’ni, gerekse Diyalog TV’yi arayarak telefonların kilitlenmesine yol açtı.

Hatırlanacağı gibi Hamza Eltutan’ın yatağa mahkum iki kızı var ve eşinin de belinden rahatsız olmasından dolayı kızlara baba Hamza Eltutan bakmak zorunda. Çocuklara bakmaya çalışırken işini de aksatan Eltutan, çocuklarının sağlık masraflarının karşılanması için çağrıda bulunmuştu.

Ancak acılı babanın çağrılarına devlet sessiz kaldı. Diyalog’ta haberi okuyan duyarlı vatandaşlar ise devletin yapması gereken görevleri üstlendi. Bir vatandaşın aileyi maaşa bağlaması ise herkesi duygulandırdı. Uğur Ateş Balcı adlı vatandaş, zor durumdaki aileye gıda, günlük yaşamda kullanacağı eşyaların yanı sıra, düzenli olarak nakit yardımı sözü verdi.

Balcı’nın yaptığı bu girişim, “insanlık ölmedi” dedirtti. Duyarlı vatandaş Uğur Ateş Balcı dün Diyalog ekibi ile birlikte Aydınköy’e giderek ihtiyaçlı aileye yardım yaptı.

“Allah hepinizden razı olsun”

Aldığı yardım sonrası Diyalog gazetesine konuşan Hamza Eltutan, herkese teşekkür etti. Duygularını paylaşan fedakar baba Eltutan şunları söyledi: “Allah’a şükür, eş dost sayesinde iyiyiz. İnsanlarımız çok duyarlı, hepsinden Allah razı olsun. Sadece istediğim, devletimiz ve elçiliğimiz de insanların onda biri kadar duyarlı olsun. Bize yardıma getirdiklerinde çok mutlu oldum. Bunu anlatamam. Yaptığınız haber etkisini gösterdi, hepiniz sağolun. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. Şimdiye kadar Özürlüler Derneği’nden bez ve ıslak mendil yardımı aldım. Zaman zaman gıda yardımı geliyor ama gıda yardımı kabul etmiyorum. Devletten hiçbir yardım yok. Çocukların sigortalarını bile yaşı büyük diye iptal ettiler. Usandık artık. Elçilik 15 gün önce 5 bin lira yardım yaptı sağolsun ama onun dışında bir şey yok.”

Balcı: Elimizden geleni yapacağız

Haberi okur okumaz harekete geçen Uğur Ateş Balcı adlı vatandaş ise soluğu ailenin yanında aldı. Duygularını Diyalog Gazetesi’ne aktaran Balcı, mütevazi bir aile ile karşılaştığını, aileye yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını, duyarlı insanların da katkı koyması gerektiğinin altını çizdi. Balcı süreci şu şekilde anlattı:

“Haberi öğrendikten sonra harekete geçtik, ailenin yanına gittik. Böyle bir yayın yaptığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, mütevazi, yardıma ihtiyaçları olan bir aile. Yeni vatandaş olmuşlar, 2 kızı yatalak, anne de yeni ameliyattan çıkmış, birşey yapamıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Yatağı, tekerlekli sandalyesi, günlük ihtiyaçlarının yanında bir de aylık bağladık.

Biz tek başımıza bunu yapabiliyorsak Kıbrıs’ta eminim ki daha iyi geliri olan insanlar var. Onların da el atması gerekir. Biz burada tokken, onlar orada aç. Onlar sadece sağlık giderlerinin karşılanmasını istiyorlar. Elinizden ne gelirse gönlünüzden ne koparsa vatandaşlarımızın destek olmasını bekliyorum.”

“İyi başladık, sonu inşallah iyi olur”

Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç da duygularını paylaşırken, Diyalog Gazetesi’ne teşekkür etti. Tayanç şöyle dedi: “Başta Diyalog Medya’nın bu kardeşlerimize el uzatmasından başladı. Sonu da inşallah güzel olur. Duyulmaya başladıktan sonra o kadar çok insanlar aramaya başladı ki, çok mutlu olduk. Üzüldüğüm bir şey var, hiçbir yetkili aramadı. Ümit ediyorum arayacaklar ve geleceklerdir. Burada en büyük görev Güzelyurt vekillerine düşüyor. Bu vekiller bu kardeşlerimize ne yapacak? Hadi kendinizi gösterin, biz de sizi görelim.”