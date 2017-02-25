İnternetteki büyük tehlike

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Vkontakte.ru ve Instagram’da hızla yayıldığı belirtilen gruplarda çocukların intihara teşvik edildiği tespit edildi.



Ukrayna Emniyet Müdürü Sergey Knyaze yaptığı açıklamada, “ölüm grubu”, “mavi balina” gibi isimlerle adlandırılan sosyal medya hesaplarında çocukları intihara teşvik ettiklerinden şüphelenilen iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Ukrayna’da son dönemde internette bu tür siteler ve sosyal medya hesapları için yapılan aramalarda ciddi artış olduğu belirlenmişti.



Örneğin Vkontakte.ru sitesinde, profesyonel psikologların yönettiği bazı gruplarda çocukların intihara teşvik edildiğinin saptandığı belirtildi.



Sosyal medyadaki gruplara katılan ergenlik çağındaki çocuklara, söz konusu sosyal grupların yöneticileri olan “psikopat-şizofren kişiler” tarafından çeşitli “görevler” veriliyor. Oyuna kendilerini kaptıran çocukların, en sonunda kendilerini öldürmeleri yönünde verilen talimatları da yerine getirebildikleri belirtiliyor. Çocukların intihar ederken çekilen görüntüleri ise “darknet” denilen oluşumlarda satışa sunuluyor.



Ukrayna’nın Mariupol kentinde 6 Aralık 2016 tarihinde bu grupların kurbanı olan bir çocuk, 13’üncü kattan atlayarak hayatını kaybetmişti.