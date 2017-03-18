İpekçioğlu şans dağıtmaya devam ediyor

Nadire Bahadi

Devlet Piyangosu’nun 8 Mart çekilişinde büyük ikramiye vuran 20840 numaralı bilet gezici bayii Hasan İpekçioğlu tarafından satıldı.

7 yıldan bu yana piyangoculuk yapan İpekçioğlu Yılbaşı çekilişinde 50 bin TL, 18 Ocak ve 8 Mart tarihinde ise büyük ikramiye olan 200 bin TL’yi vererek 3 ayda 3’üncü kez ikramiyeyi talihlisine ulaştıran piyangocu oldu.

58 yaşındaki Hasan İpekçioğlu, devlet kuşunun kime konacağının belli olmadığını söyleyerek vatandaşın bilet alarak şans kapılarını açık tutmalarını tavsiye etti.

“Şansın kime güleceği belli olmaz”

Geçmiş yıllarda Mağusa’da terzilik yapan ve yaşadığı bir rahatsızlık sonucu konfeksiyon dükkanlarını kapatan Hasan İpekçioğlu emekliliğinden bu yana evini piyangoculuk yaparak geçindiriyor.

3 büyük ikramiyenin yanı sıra kazı kazan kuponlarından da 50 bin TL, 5 bin ve 2 bin TL ikramiye dağıttığını belirten İpekçioğlu, Mağusa’da devlet daireleri, kahvehanelerini dolaşarak şans dağıtırken akşam saatlerinde ise bir alış veriş merkezinde devlet piyangosu, milli piyango, süper loto ve sayısal loto satışı yapıyor.

İpekçioğlu, 8 Mart çekilişi talihlisinin ihtiyaçlı bir kişi olduğunu ifade ederek, ikramiyelerin ihtiyacı olan kişilere çıktığı zaman ayrı bir mutluluk yaşadığını belirtti.

Çekilişlerde şansın kime güleceğinin belli olmadığını belirten İpekçioğlu, halkın umutlarını taze tutarak hiç almamaktansa 1 biletle ikramiye şansına sahip olabileceklerini söyledi.