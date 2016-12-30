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  3. iPhone'u çökerten mesaj yine ortaya çıktı!
iPhone'u çökerten mesaj yine ortaya çıktı!

iPhone'u çökerten mesaj yine ortaya çıktı!

iPhone'un çökmesine neden olan mesaj iOS 9'dan iOS 10.2.1'e kadarki tüm iOS sürümlerinden tekrar ortaya çıktı. Peki, bu mesaj nasıl gönderiliyor ve nasıl düzeltiliyor?

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Bu yıl içerisinde iPhone'un mesajlar uygulamasını bozan bir mesaj ortaya çıkmıştı. Özel kodların yer aldığı mesajı, iPhone kullanıcısına gönderdiğinizde Mesajlar uygulaması kitleniyordu. Apple, hızlı bir şekilde güncelleme yayınlayarak kitlenmeye neden olan bu açığı kapatmıştı. Ancak görünen o ki iOS 9'dan iOS 10.2.1'e kadarki iOS sürümlerinde bu açık tekrar ortaya çıkmış.

Ortaya çıkan açığa göre; iCloud Drive aracılığı ile dolaşan ve iOS 9'dan iOS 10.2.1 sürümüne kadar iOS sürümlerini kapsayan bu açık, yine iPhone'un kitlenmesine neden oluyor. VCF uzantılı bir dosya ile gönderilen mesajı açmaya çalıştığınızda Mesajlar uygulaması donuyor.

Mesajlar uygulamasını kapatıp tekrar açtığınızda ise bağlantıyı açmamak ve güvenliğinizi sağlamak için sadece beyaz bir sayfa çıkıyor. Apple'ın bu sorunu ne zaman düzelteceği bilinmiyor. Ancak böyle bir sorun ile karşılaşırsanız aşağıdaki linke tıklayarak Mesajlar uygulamasını düzeltebilirsiniz.

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