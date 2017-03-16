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Irak Cumhurbaşkanı'ndan Kıbrıs sorununun çözümüne destek

Irak Cumhurbaşkanı'ndan Kıbrıs sorununun çözümüne destek

Masum’un, ülkesinin uluslararası hukuk kurallarına bağlı olduğunu söylediği ve en kısa zamanda, adadaki her iki halkın menfaatine olacak bir çözüm bulunmasını dilediği bildirildi.

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Irak Cumhurbaşkanı Mohammad Fuad Masum’un, ülkesinin uluslararası hukuk kurallarına bağlı olduğunu söylediği ve en kısa zamanda, adadaki her iki halkın menfaatine olacak bir çözüm bulunmasını dilediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Masum’un bu açıklamayı, Irak’a Umman’dan akredite edilen yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nafsikas Krusti’nin 13 Mart’ta, güven mektubunu sunduğu sırada yaptığını yazdı.

Haberde, Krusti’nin de Masum’a, Irak’ın Kıbrıs sorununda, İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil uluslararası örgütler çerçevesinde izlediği tutum için teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

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