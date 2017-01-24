Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
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rak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezindeki Şehirlerarası Nahda Otogarı'nda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne oluyor.
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