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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yüzbaşı Nuzhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın güneybatısında bir yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın kimliği belirsiz kişiler tarafından patlatıldığını söyledi. Olayda 4 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını belirten Hıdır, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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