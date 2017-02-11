Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yüzbaşı Nuzhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın güneybatısında bir yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın kimliği belirsiz kişiler tarafından patlatıldığını söyledi. Olayda 4 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını belirten Hıdır, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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