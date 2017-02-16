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Irak'ta bombalı saldırı: 47 ölü, 50 yaralı

Irak'ta bombalı saldırı: 47 ölü, 50 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir oto galerisine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 47 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir oto galerisine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 47 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin güneyindeki El-Beyya oto galerileri bölgesinde park halindeki bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 47 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bağdat’ın doğusundaki Es-Sadr semtinde dün yine bir oto galerisinde düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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