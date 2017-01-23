Irak'ta koalisyon güçleri DEAŞ karargahını vurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a ait bir karargaha düzenlediği hava saldırısında 33 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Enbar Operasyonları Komutanlığından Albay Velid ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Suriye sınırında, Enbar vilayetine bağlı El-Kaim ilçesinde bulunan bir DEAŞ karargahını vurduğunu, saldırıda 33 militanın öldüğünü söyledi.

Duleymi, hedef alınan karargahı DEAŞ'ın askeri eğitim ve intihar eylemcilerinin yetiştirilmesinde kullandığını ifade etti.

DEAŞ'TAN MUSUL'UN BATISINDA YIĞINAK

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ'ın ordu güçlerinin Musul'un batısında ilerleyişini engellemek için ciddi önlemler aldığı belirtildi.

Irak ordusunda görevli Albay Sufyan el-Hamdani, DEAŞ'ın Musul'un batı yakasındaki birçok yolu kapattığını, bölgede tüneller kazdığını ve Bab et-Tub bölgesinde de yollara beton bloklar yerleştirdiğini aktardı.

Örgütün Dicle Nehri kenarında bulunan binaların çatısına keskin nişancılar yerleştirdiğini kaydeden Hamdani, doğu yakasından sonra batıya yönelen ordu güçlerine karşı örgütün bu tür önlemlere başvurduğunu dile getirdi.

Irak Terörle Mücadele Gücü Komutanı Talip Şigati, birkaç gün önce yaptığı açıklamada yaklaşık 3 aydır devam eden operasyonlar kapsamında Musul'un doğusunun (Dicle Nehri'nin doğusu) tamamının terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığını kaydetmişti.