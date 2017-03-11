İran sosyal medyayı yasaklıyor

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Muntazeri, "İnternetin birtakım avantajları olsa da oldukça tehlikeli bir cehennem yatağına dönüşebiliyor." dedi.

İnternetin kısıtlanmasına gelen tepkilere de işaret eden Muntazeri, "Bize, 'Şu uygulamayı kapatmayın halkın özgürlüğünü elinden almayın' diyorlar. Bu nasıl özgürlük?" ifadelerini kullandı.

"NEDEN YAPMAYALIM"

"Batı'nın sahip olduğu tüm imkanlarıyla Müslüman toplumlara karşı kültürel savaşa girdiğini" öne süren Muntazeri, Çin'i internet kısıtlamaları konusunda örnek göstererek, "Nüfusunun az bir kısmı Müslüman olan Çin, Batı kültürünün ülkeye girişine izin vermiyor. O halde biz neden bunu yapmayalım?" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2013'te göreve geldiğinde halka daha özgür bir basın ve internet sözü vermişti ancak Ruhani'nin bu sözleri özellikle muhafazakar muhalefet tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu.