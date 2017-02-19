İran'da aşırı yağışlar zarara neden oldu

İran'ın Kerman eyaletindeki Hanif Barajı'nın şiddetli yağışlara dayanamayarak yıkılması sonucu bölgedeki birçok evi su bastığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Kerman eyaletine bağlı Berdsir ilçesinde bulunan Hanif Barajı'nın, bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılması sonucu, ilçedeki birçok evi su bastı.

Ülkenin güneyini etkisi altına alan şiddetli yağışın meydana getirdiği sel felaketinde 90 köy yolu kapanırken, 800 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın telef olduğu ve bölgedeki 10 bin evin hasar gördüğü kaydedildi.

HUZİSTAN'DA KUM FIRTINASI

Öte yandan, Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde birkaç gündür su ve elektriklerin kesilmesine neden olan kum fırtınasının devam edeceği belirtildi.