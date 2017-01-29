Lefkoşa7 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. İran'da çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
İran'da çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

İran'da çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

A+A-

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler ajansı İSNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Acil Kurtarma Sorumlusu Bakır Behrami, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt ilçesinin Biyuran köyünde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Behrami, çığ altında kalan 15 kişiden 9'unun da yaralandığını belirtti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.