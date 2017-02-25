İran’dan hapisten kaçtı KKTC'de kaçamadı

Gamze Pir Baykur

İran’da İslam dininden Hristiyan dinine geçtiği için yargılanan ve aleyhine kesinleşmiş olan 16 yıl hapis cezasından kaçmak için 2016 yılı içerisinde sahte pasaportla KKTC’ye gelen sanık Sina Esmailpoor Rodsari dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. “Sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahtekarlıkla kayıt temin etme” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Rodsari, 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İran'daki hapis cezasından kaçmıştı...

İran vatandaşı olan sanık Sina Esmailpoor Rodsari, 2015 yılı içerisinde İslam dininden vazgeçerek Hristiyan dinini benimsemiş ve İran mevzuatına göre suç olan bu eyleminden ötürü 16 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Ülkesinde 16 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık Rodsari bunun üzerine Türkiye’ye kaçarak bir başkasının adına düzenlenmiş İran pasaportu ile Fransız pasaportunu temin etmişti. Sanık Rodsari, 7 Aralık 2016 tarihinde ise sahte İran pasaportunu Türkiye’den KKTC’ye giriş yaptığı sırada Girne Turizm Limanında görevli muhaceret memuruna ibraz ederek KKTC’ye giriş yapmıştı. 12 Aralık 2016 tarihinde Güney Kıbrıs’a geçmek için Akyar Kara Giriş Kapısına giden ve başkasının adına düzenlenmiş sahte İran pasaportunu görevli muhaceret memuruna vererek Güney Kıbrıs’a geçen sanık Rodsari, ayni tarihte bu kez Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek için Beyarmudu Kara Giriş Kapısına gelmiş ve bu kez de başkasının adına düzenlenmiş Fransız pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz etmişti.