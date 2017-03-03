İrlanda'daki Katolik kadın evinde toplu mezar bulundu!

İrlanda'da Katolik kilisesine bağlı kadın evinin altında yapılan kazıda bebek ve çocuklara ait toplu mezar bulundu.

Ülkenin batısında yer alan Tuam kasabasında 1925-1961 yıllarında faaliyet gösteren ve evlilik dışı çocuk sahibi kadınları barındıran kuruma ait binanın altında yapılan kazıda, "dikkate değer miktarda" insan kalıntısına ulaşıldığı bildirildi.

Kurumla ilgili 2014'te ortaya atılan iddiaları araştıran komisyondan yapılan açıklamada, binanın altında yapılan kazılarda 17 odada insan kalıntısına rastlanıldığı kaydedildi.

Komisyon, kalıntıların 35 haftalık ceninlerden 2-3 yaşındaki çocuklara kadar uzanan bir yaş yelpazesindeki çocuklara ait olduğunu açıkladı.

Kalıntıların büyük kısmının 1950’li yıllarda gömülmüş çocuklara ait olduğu belirtiliyor.

İrlanda'nın Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı KatherineZappone de bulguları doğruladı.

Kalıntıların araştıran komisyon 2 yıl önce İrlanda hükümeti tarafından oluşturulmuştu.

Komisyon 20. yüzyılda ülkedeki dini hüviyetli kadın evlerindeki yüksek çocuk ölümü oranlarını, defin uygulamalarını, yasa dışı evlat edindirme vakalarını ve çocuklar üzerinde yapılan aşı denemelerini soruşturuyordu.

İrlanda'da dini kuruluşların idaresindeki 10 kadın evinde yaklaşık 35 bin kadının barındığı değerlendiriliyor.

Kazıların yapıldığı Bon Secours Hemşireleri adlı kadın evinde 796 çocuğun gömülü olduğu tahmin ediliyor. Tuam dışındaki 3 kadın evinde de 3 bin 200 çocuğun gömülü olduğundan şüpheleniliyor.

İrlanda'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda bazı kadın evlerindeki çocuk ölüm oranlarının yüzde 30 ila 50 olduğu kaydediliyor.