İş arkadaşlarından çalmış

Hüseyin Çiçek

İskele’de Bafra Turizm bölgesinde bulunan bir otelin lojmanında, arkadaşlarının kalmakta olduğu ikametgaha giren Halef Aziz Tunç’un, dolap içerisinde muhafaza edilen 12 bin TL nakit parayı çaldığı ileri sürüldü.

Yapılan ihbarın ardından soruşturma başlatan Ziyamet polisi, kısa sürede mesele ile ilgili olarak Halef Aziz Tunç isimli zanlıyı gözaltına aldı. Halef Aziz Tunç, dün tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Arkadaşlarının evde olmamasını fırsat bildi

Mahkemeye meseleyi aktaran Ziyamet Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Oktay Öğdü, Bafra Turizm Merkezi’nde bulunan Nuh’un Gemisi isimli otelde çalışmakta olan zanlının, 13 Mart 2017 tarihinde, saat 08.00 ile 12.00 saatleri arasında, aynı otelde çalışmakta olan müştekiler, Muhammed Dilawar, Muhammed İrfan ve Muhammed İmran’ın, konu otele ait lojman içerisindeki ikametgahlarına, kapalı ancak kilitsiz vaziyette olan kapıyı açarak girdiğini ve yatak odasında bulunan dolabı tornavida ile kasti hasara uğratıp açtıktan sonra, dolap içerisinde muhafaza edilen 12 bin TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

7 bin 200 TL evinde bulundu

Zanlının aynı gün tespit edilip tutuklandığını aktaran Öğdü, zanlının ikametgahında yapılan arama sonucunda, sirkat edilen paranın 7 bin 200 TL miktarının bulunduğunu söyledi. Zanlının suçunu itiraf ettiğini belirten Öğdü, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın henüz yeni başladığını ve kayıp olan paralar olduğunu ifade ederek, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı il zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.